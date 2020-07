Nonostante contro il Parma si sia fatto notare più per gli urlacci ai compagni che per le giocate, Ibrahimovic staserà ci sarà. Come riporta il Corriere della Sera, per lo svedese sarà la quinta gara consecutiva da titolare. Il suo futuro, come quello di Pioli, è già scritto, ma anche lui vuole andarsene da vincente.