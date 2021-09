Milan, Ibrahimovic è tornato. Conto alla rovescia per l'esordio

Il bomber del Milan è tornato. Zlatan ieri si è allenato per la prima volta con il gruppo dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio. Ibra nei mesi scorsi ha lavorato a parte, in palestra e poi sul campo con i preparatori, ora invece ha iniziato ad esercitarsi con il gruppo e nella giornata di ieri ha siglato una doppietta e un assist in partitella. Segnali importanti, di ripresa imminente. Lo svedese punta al ritorno in campo alla ripresa della sosta, quando il Milan dovrà affrontare prima la Lazio e poi il Liverpool. Lavoro personalizzato per Franck Kessie che ha rinunciato alla convocazione in nazionale per riprendersi dall’infortunio al flessore.

E’ iniziata la magica storia di Junior Messias al Milan. Prima volta a Milanello con i nuovi compagni e nuova avventura in una big dopo anni trascorsi sui campi di periferia: “I sogni si avverano, basta crederci. Il Milan è la squadra del cuore e per cui tifavo, e sono emozionato di essere qua", ha detto l’ex Crotone, arrivato in prestito con diritto di riscatto. Allenarsi con Ibrahimovic e Giroud: "Giocare con loro diventa più facile: ti fanno capire, con i movimenti, che quando serve loro la mettono dentro".