Milan, ieri Ibra è stato a Stoccolma per vedere la partita dell'Hammarby

Secondo quanto riferisce repubblica.it, Zlatan Ibrahimovic sarebbe volato ieri a Stoccolma per vedere la partita vinta dall'Hammarby, club di cui è co-proprietario, contro l'Östersund per 2-0 (doppietta di Tankovic). Nel post-partita, l'attaccante del Milan è sceso anche negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra con cui si è allenatore durante il lockdown.