Milan, il bilancio con Maresca è positivo: 1 sconfitta in 7 gare

Fabio Maresca è l'arbitro designato per arbitrare Inter-Milan di domenica sera. Nonostante i recenti ricordi dei tifosi milanisti con l'arbitro campano non siano esattamente positivi (in Roma-Milan del febbraio dello scorso anno non ammonì Pellegrini per la seconda volta e non fischiò un rigore a Suso per fallo di Kolarov), lo score del Diavolo con il fischietto è positivo: 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, con la Juve.