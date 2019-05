Milan, il cordoglio del club per la scomparsa di Niki Lauda

Attraverso Twitter, il Milan ha pubblicato questo messaggio per la scomparsa di Niki Lauda: "Ciao Niki, leggenda della Formula Uno. Abbiamo corso tutti con te, fino all'ultima curva".



Ciao Niki, leggenda della Formula Uno. Abbiamo corso tutti con te, fino all'ultima curva 🙏🏽

Our condolences for the three-time world champion with Ferrari and MCLaren. Honor to you, #Lauda, from AC Milan and all the Rossoneri in the world. pic.twitter.com/A41yCsphIi