Milan, il CT Koeman elogia Reijnders: "Non si può lasciare fuori. E' diventato grande in pochissimo tempo"

Nonostante la netta vittoria per 4 a 0 sulla Scozia, il CT dell'Olanda Ronald Koeman non è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi. Nel post partita della Joahn Cruijff Arena, infatti, l'allenatore Oranje ha ripreso tutti fatta eccezione per un giocatore: il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders. Il 14 rossonero ha infatti stregato il ì commissario tecnico al punto che Koeman non ha potuto fare altro che parlare bene dell'ex AZ tessendone le lodi, facendo anche capire che verrà convocato per l'Europeo. Queste le sue dichiarazioni.

“Il modo in cui gioca, gioca così facilmente, ha una bella accelerazione e segna un gran gol. Lui accanto a De Jong? Entrambi hanno i piedi leggeri, come diciamo noi. Possono accelerare con la palla. Tijjani è diventato un grande giocatore in pochissimo tempo. Non può essere lasciato fuori dagli Oranje“.