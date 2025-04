Milan, il destino di Conceiçao è segnato. Continua il casting per il ds

vedi letture

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Sergio Conceiçao ha il destino segnato e a fine campionato lascerà la panchina del Milan indipendentemente da come si concluderà la stagione. Oltre a provare a vincere la Coppa Italia, che sarebbe il secondo trofeo dell'annata milanista dopo la Supercoppa Italiana, i rossoneri puntano a rimontare la classifica in Serie A e raggiungere un posto in Europa o Conference League visto che al momento sono fuori da tutto.

Nuovo ds Milan: avanti con il casting

In via Aldo Rossi, intanto si continua a cercare il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del Milan. Il casting di Giorgio Furlani, amministratore delegato milanista, va avanti e al momento Igli Tare e Tony D'Amico restano in pole. Solo una volta scelto l’uomo mercato, si procederà con l’allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Conceicao.