Milan, il nervosismo è palpabile: già cinque espulsioni in campionato

Il nervosismo che si respira a Casa Milan è palpabile non solo fuori dal campo, ma anche e soprattutto dentro. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che riporta che in queste prima sette giornate di Serie A sono già cinque le espulsioni rimediate: due per proteste dalla panchina (Reina e Castillejo) e tre per falli di gioco sul terreno di gioco (due volte Calabria e Musacchio).