A seguito della conferenza di Stefano Pioli, in programma alle 12:00, il Milan sosterrà la seduta di rifinitura, appuntamento di vigilia in vista della trasferta a La Spezia. L'allenamento dei rossoneri, come riferito da acmilan.com, avrà luogo a partire dalle 14:00. Al termine della rifinitura ci sarà la partenza per la Liguria.