Milan, il punto conquistato con il Porto vale 1 milione di euro

La Champions League si sa è la competizione calcistica che più rende in termini economici ai club che vi partecipano. Ogni punto conquistato vale un sacco di soldi. Il pareggio ottenuto ieri sera dal Milan contro il Porto, frutterà alle casse rossonere la somma di un milione di euro. Il Diavolo fino alla fine proverà a giocarsi le carte per qualificazione sia per questioni di prestigio internazionale e sia per questioni economiche.