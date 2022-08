Milan, il racconto della giornata: imminente il rinnovo di Pobega. Cuenca ha firmato. Domenica nuova amichevole

MilanNews.it

Si avvicina l’inizio dei campionati dei ragazzi di Mister Pioli, ma anche di Milan Femminile e Milan Primavera. I giovani rossoneri hanno iniziato questa stagione sotto una nuova gestione tecnica dopo l’addio di Terni, questa volta con Ignazio Abate. Il neo allenatore rossonero potrà godere di diversi colpi per migliorare la propria squadra, di cui due già ufficiali: D’Alessio e Cuenca. La firma del classe 2005 rientra nelle novità del giorno. Da segnalare in serata la notizia del rinnovo di contratto di Tommaso Pobega: la firma fino al 2027 è imminente. Ma vediamo con precisione cosa è successo in questo 4 agosto:

14.40 – Cuenca in sede per la firma

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista paraguaiano classe 2005 Hugo Cuenca firma oggi il contratto con il Milan, diventando rossonero dopo diversi mesi di attesa. Cuenca metterà la firma su un triennale (accompagnato in sede dall'agente Renato Bittar). Il calciatore sudamericano era arrivato la scorsa estate a Milano ma per motivi burocratici non poteva essere tesserato dalla società di via Aldo Rossi. Nel corso di questi mesi si è allenato con l'under 18 e, grazie ad alcuni nullaosta, ha giocato qualche amichevole, tra cui la Viareggio Cup. Il 17enne è un centrocampista con vocazione offensiva e può giocare sia in mediana che sulla linea di trequarti.

15.09 – Secondo allenamento per De Ketelaere a Milanello: il report

Questa mattina ritrovo a Milanello alle 9.30 per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna.

REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi prima di uscire sul campo centrale dove hanno iniziato il lavoro con una parte dedicata alla rapidità con alcuni esercizi atletici eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con una serie di sfide due contro due e tre contro tre che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

VENERDÌ 5 AGOSTO

Il programma di domani prevede un allenamento sempre al mattino.



17.30 - Domenica nuova amichevole: Milan-Pergolettese

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sarà impegnato in un'amichevole anche domenica, all'indomani della partita contro il Vicenza. I rossoneri, specialmente quelli che avranno avuto minor spazio il giorno prima al Menti, ospiteranno a Milanello la Pergolettese, compagine che milita in Lega Pro.

19.30 – Renato Sanches è un nuovo giocatore del PSG

Con un video pubblicato sui propri account social, il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'acquisto di Renato Sanches dal Lille. Il giocatore portoghese era stato a lungo corteggiato anche dal Milan.

21.33 - MN - Milan, imminente il rinnovo di Pobega fino al 2027

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it è imminente il rinnovo di contratto di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999, l'anno scorso in prestito al Torino, si legherà al Milan fino al 2027.