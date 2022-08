MN - Oggi la firma di Hugo Cuenca con il Milan. Il 2005 sarà ufficialmente rossonero

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista paraguaiano classe 2005 Hugo Cuenca firma oggi il contratto con il Milan, diventando rossonero dopo diversi mesi di attesa. Cuenca metterà la firma su un triennale (accompagnato in sede dall'agente Renato Bittar). Il calciatore sudamericano era arrivato la scorsa estate a Milano ma per motivi burocratici non poteva essere tesserato dalla società di via Aldo Rossi. Nel corso di questi mesi si è allenato con l'under 18 e, grazie ad alcuni nullaosta, ha giocato qualche amichevole, tra cui la Viareggio Cup. Il 17enne è un centrocampista con vocazione offensiva e può giocare sia in mediana che sulla linea di trequarti.

