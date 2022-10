Milan, il racconto della giornata: nuovo infortunio per Maignan. Kjaer si allena in gruppo

MilanNews.it

Giornata difficile in casa Milan. I rossoneri hanno registrato il secondo infortunio di Mike Maignan, che durante l'allenamento personalizzato ha subito una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Il giocatore di conseguenza sarà valutato nuovamente fra dieci giorni ma sarà costretto a saltare tutte le gare da qui fino alla pausa Mondiale prevista a metà novembre. Tra le buone notizie, invece, c'è quella del rientro in gruppo di Simon Kjaer dopo l'infortunio subito ad Empoli.

16.08 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer ha fatto oggi rientro in gruppo dopo l'infortunio subito il 1 ottobre contro l'Empoli; ancora personalizzato, invece, per Maignan e De Ketelaere. Per tutti e tre, comunque, restano vive le speranze di essere a disposizione per il match di sabato contro il Monza. (rileggi l'articolo su MilanNews.it)

20.05 - Come comunicato in una nota ufficiale dall'AC Milan, nell’allenamento odierno, Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Il portiere rossonero verrà rivalutato tra 10 giorni. Si tratta, dunque, di un infortunio diverso rispetto a quello subito lo scorso 23 settembre in nazionale, quando il numero 16 francese si era fermato per la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro: stessa zona del polpaccio, ma muscolo differente rispetto a quello infortunatosi oggi. È a rischio la sua convocazione per il Mondiale ed è molto probabile che il Milan lo ritrovi tra i pali solo nel 2023. (rileggi l'articolo su MilanNews.it)

21.50 - Il nostro Pietro Mazzara ha ripercorso l'intera cronaca odierna dell'infortunio subito da Mike Maignan e le prospettive anche alla luce del Mondiale che si disputerà il mese prossimo. (rileggi l'articolo su MilanNews.it)