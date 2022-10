MN - Per Maignan lesione al soleo della gamba sinistra. Sarà rivalutato tra 10 giorni

MilanNews.it

Come comunicato in una nota ufficiale dall'AC Milan, nell’allenamento odierno, Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Il portiere rossonero verrà rivalutato tra 10 giorni.

Si tratta, dunque, di un infortunio diverso rispetto a quello subito lo scorso 23 settembre in nazionale, quando il numero 16 francese si era fermato per la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro: stessa zona del polpaccio, ma muscolo differente rispetto a quello infortunatosi oggi. È a rischio la sua convocazione per il Mondiale ed è molto probabile che il Milan lo ritrovi tra i pali solo nel 2023.