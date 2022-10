MN - Da Milanello: Kjaer in gruppo, personalizzato per Maignan e De Ketelaere

Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer ha fatto oggi rientro in gruppo dopo l'infortunio subito il 1 ottobre contro l'Empoli; ancora personalizzato, invece, per Maignan e De Ketelaere. Per tutti e tre, comunque, restano vive le speranze di essere a disposizione per il match di sabato contro il Monza.