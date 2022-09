Milan, il racconto della giornata: Rebic migliora, prime prove verso il Napoli. Nuova partnership

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste tutte le notizie di giornata:

11.05 - AC Milan e eBay sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede il marketplace leader nel commercio globale diventare Official Marketplace del Club rossonero.

13.00 - Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi due match di Nations League, contro Galles e Olanda. Presenti due calciatori della Serie A, entrambi del Milan: Saelemaekers e De Ketelaere. Assente per infortunio Origi.

13.50 - FEMMINILE - A seguito dell'infortunio subito durante la partita di campionato contro la Fiorentina, la calciatrice Silvia Rubio è stata operata mercoledì 14 settembre per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

13.59 - Jacky Mathijssen, ct del Belgio Under 21, ha reso noto la lista dei giocatori convocati per le prossime due amichevoli contro Olanda (23 settembre) e Francia (26 settembre). Nell'elenco è presente anche il neo rossonero Aster Vranckx che qualche giorno fa contro la Sampdoria ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan.



14.15 - Dest si presenta: leggi le sue dichiarazioni in conferenza stampa

15.49 - Domenica sera contro il Napoli, Stefano Pioli dovrà a fare a meno di Rafael Leao contro il Napoli in quanto sarà squalificato a causa dell'espulsione per doppio giallo rimediato sabato scorso contro la Sampdoria. Nell'allenamento di oggi a Milanello, il tecnico rossonero ha provato diversi giocatori a sinistra e al momento il favorito per sostituire il portoghese è Alexis Saelemaekers.

16.30 - Non solo il canonico 4-2-3-1 con Saelemaekers al posto di Leao, ma anche un sistema di gioco molto familiare in quel di Milanello è stato provato oggi da Stefano Pioli, che ha schierato i suoi giocatori anche con il 4-3-2-1 con l’inserimento di Pobega nei tre di mezzo e Brahim Diaz e De Ketelaere alle spalle di Giroud. Sarà una notte di riflessione per l’allenatore del Milan, a caccia del sistema di gioco più congeniale per affrontare il Napoli domenica sera. Domani, nella rifinitura, nuove prove tattiche per scegliere l’undici e lo schieramento più adatti per il big match di domenica.



16.57 - Pur lavorando ancora a parte, stanno migliorando le condizioni di Ante Rebic. Le cure alle quali si sta sottoponendo l’attaccante croato per far rientrare la piccola ernia emersa prima di Sassuolo-Milan stanno dando i risultati sperati e il ragazzo sta quotidianamente meglio. La pausa sarà decisiva per il completo recupero di Rebic e servirà anche per ridargli quello smalto fisico che aveva durante la preparazione e che si era visto nelle prime due giornate di campionato.



20.20 - L’elenco dei convocati di Mancini per le gare di Nations League: ci sono Tonali e Pobega. Out Calabria