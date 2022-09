LIVE MN - Dest: "Un onore essere qui, spero di fare bene come Seedorf. Ruolo preferito? Terzino"

MilanNews.it

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Sergino Dest. Il terzino americano, che ha già giocato due spezzoni di partita contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, è arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Restate con noi per non perdervi tutte le sue dichiarazioni!!!

Come il tuo, anche i papà di Gullitt e Seedorf sono nati nel Suriname. Era destino il tuo arrivo al Milan?

"E' una sorta di fato che mi ha portato qui. Sono un ragazzo piuttosto riservato, non mi piace parlare della mia famiglia. E' un onore essere qui, spero di fare bene al Milan come ha fatto Seedorf".

Cosa ti può dare questa esperienza in Italia? Anche dal punto di vista tattico...

"Sono un difensore versatile, posso giocare sia a destra che a sinistra. La mia posizione preferita è il terzino, ma se serve posso giocare anche più avanti".

Perchè il Milan dovrebbe riscattarti a giugno?

"Io darò il 100% e dimostrare che a fine stagione il Milan possa decidere di tenermi. L'unica cosa che posso fare ora è dare il mio meglio".

Tu sei americano e la proprietà del Milan è americana...

"Sono più concentrato sul calcio. Sono contento che la proprietà sia statunitense, ma non ha condizionato la mia scelta. Io resto concentrato solo sul campo".

Come sta andando il tuo ambientamento al Milan e in Italia?

"Sta andando tutto bene. Stiamo giocando ogni tre giorni, quindi non ho avuto tempo per guardarmi intorno e visitare la città. In squadra sono tutti molto accoglienti, non è facile ricordare tutti i nomi, ma il mister mi aiuta".

Hai sentito Serginho?

"Lo conosco, so che ha fatto grandi cose al Milan. Io sono concentrato su me stesso e sulla mia crescita. Devo fare il mio meglio per il Milan".

Su cosa stai lavorando di più? Come vedi la Serie A?

"E' un campionato diverso, qui posso diventare un giocatore più completo. Dovrò concentrarmi per migliorare le mie capacità difensive. Cambiare squadra e campionato è un'ottima opportunità per crescere".

Ti senti pronto per il gioco del Milan? I terzini spesso giocano anche dentro al campo...

"Sono felice di essere qui. Il gioco di Pioli è molto bello, mi può permettere di sviluppare al meglio il mio gioco. Questa stagione può essere l'occasione per me per aiutare la squadra, sviluppando le mie caratteristiche offensive che difensive".

Hai legato con qualche compagno di squadra in particolare in questi primi giorni al Milan?

"Sono arrivato da poco. Tutti mi stanno aiutando, ma io voglio integrarmi in tutto il gruppo senza legarsi nello specifico a qualcuno".

Che differenza c'è tra Milan, Barcellona e Ajax? Cosa ti ha stupito di più del mondo rossonero finora?

"Ajax e Barça hanno un gioco simile, basato sul possesso palla. Al Milan c'è un gioco più veloce per arrivare il prima possibile al gol. Per fare un confronto perfetto preferisco però aspettare la fine di questa stagione".

C'è qualche giocatore del passato del Milan che ti piaceva particolarmente? Chi ti ha impressionato di più invece dei tuoi nuovi compagni?

"Il Milan ha un grande passato. Ci sono tanti grandi giocatori come Ronaldinho e Maldini. Leao è un grande giocatore. L'importante è la squadra e non il singolo. E' il gioco di squadra che porta alle vittorie".

Qui c'è tutto per crescere ulteriormente?

"Qui posso migliorare tanto. Ora tocca a me migliorarmi al massimo".

- Finisce così la conferenza stampa di presentazione di Sergino Dest.