La corsa contro il tempo di Ibrahimovic prosegue senza intoppi. Come riporta il Corriere della Sera, i progressi di Zlatan sono concreti e anche lo staff medico rossonero è soddisfatto delle condizioni del giocatore, che sta rispettando le tempistiche. L’obiettivo di tornare in campo per la prima di campionato (in casa della Sampdoria), resta alla portata.