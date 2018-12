Milan, il rendimento di Higuain dopo 16 giornate dal suo arrivo in Italia: ecco tutti i gol del Pipita

Nonostante il quarto posto in classifica, il Milan si trova ad affrontare numerose difficoltà. Tra l'emergenza, ormai superata, della difesa e quella del centrocampo, in pieno corso viste le squalifiche di Bakayoko e Kessie contro la Fiorentina, spicca anche la difficoltà dell'attacco nel segnare, e in particolare di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, infatti, al momento non sta rispettando le aspettative di inizio stagione, complici le assenze dovute ad infortuni e squalifiche.

Questo il rendimento attuale di Higuain rapportato a quello mantenuto nelle scorse stagioni dopo 16 giornate.

Napoli, stagione 2013/14: 8 reti in 15 partite disputate [Totale reti 17]

Napoli, stagione 2014/15: 7 reti in 16 partite disputate (concentrate in cinque giornate consecutive) [Totale reti 18]

Napoli, stagione 2015/16: 14 reti in 16 partite disputate [Totale reti 36]

Juventus, stagione 2016/17: 9 reti in 16 partite disputate [Totale reti 24]

Juventus, stagione 2017/18: 9 reti in 15 partite disputate [Totale reti 16]

Milan, stagione 2018/19: 5 reti in 12 partite disputate