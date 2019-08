Milan, il sondaggio sul mercato: la risposta dei nostri lettori

Il mercato rossonero, che questa estate ha visto un gran numero di cambiamenti in rosa, a partire dai mancati rinnovic di Zapata, Abate, Bertolacci, José Mauri e Montolivo, fino agli arrivi di Rafael Leao, Leo Duarte, Ismael Bennacer e Theo Hernandez, passando per la sofferta e sentita cessione di Cutrone. Con la sessione di mercato ancora aperta, però, abbiamo chiesto ai nostri lettori di dare il proprio voto sul comportamento della dirigenza rossonera ad oggi. Il risultato è positivo: il 79.97% ha dato la sufficienza a Maldini, Boban e Massara contro il 20.03%, su una base di circa 25.000 voti. Speranza comune è che, in ogni caso, il Diavolo riesca a piazzare l'ultimo colpo sia in entrata che in uscita, chiudendo definitivamente il proprio mercato, adempiendo gli oneri richiesti dalla Uefa e soddisfacendo le richieste di mister Giampaolo.