Milan in Coppa Italia: in questa competizione l'unico gol di Joao Felix

Il quarto derby stagionale è importantissimo, e proprio questa sera a San Siro, si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia. E il Milan, fuori dalla Champions League ai playoff e al nono posto in classifica in Serie A, dovrà in qualche modo tentare di portare a casa partita e qualificazione (da confermare, eventualmente, il prossimo 23 aprile con il ritorno in casa nerazzurra) per conquistare Coppa Italia e qualificazione diretta in Europa League.

Joao, in Coppa Italia l'unico tuo squillo

Un solo gol, zero assist e tanta confusione finora da parte di Joao Felix in rossonero. Sbarcato a Milano a gennaio, dopo la lunga corte di mister Conceiçao, da sempre un suo estimatore, l'ex Chelsea non ha saputo imporsi nel campionato italiano. Contro la Roma in Coppa Italia (era il 5 febbraio) l'ultimo e unico gol di Joao Felix in maglia rossonera. La grande illusione che ha coinvolto tifosi, compagni di squadra e sicuramente anche dirigenti visto che Felix a fine stagione tornerà in Inghilterra, al Chelsea. Questa sera l'evento giusto per poter ancora far ricredere gli scettici?

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it