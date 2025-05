Milan in Coppa Italia, storie e curiosità: Baresi e Rivera con questo record

È tutto pronto per la finalissima della settantottesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa che vedrà sfidarsi Milan e Bologna, le uniche due squadre rimaste in gioco delle quarantaquattro squadre partecipanti a questa edizione (20 squadre di Serie A Enilive, 20 di Serie B e 4 squadre C), cominciata il 3 agosto.

Il trofeo che verrà alzato sotto il cielo di Roma non ha sempre avuto questa forma e stilisticamente era molto diverso: la coppa originale della prima edizione, vinta nel 1922 dal Vado, aveva una forma più triangolare e andò distrutta durante il ventennio fascista così come il trofeo in palio dal 1936 al 1943 e dal 1958 al 1959.

La Coppa con la forma attuale è invece datata 1960, fabbricata in oro puro e destinata a rimanere in consegna ai vincitori per un anno intero, prima di essere restituita alla Lega Serie A in cambio di una copia da esporre in bacheca.

Anche la coccarda tricolore da apporre sulle maglie della squadra vincitrice risale a quegli anni: la prima squadra a potersi cucire sul petto fregio che indicava la vittoria fu la Lazio nella stagione 1958/59: un cerchio esterno rosso, seguito dal bianco e poi dal verde.

Sono 16 le squadre che in questi 102 anni hanno vinto la Coppa Italia, dal Vado, nella prima edizione del 1922 alla Juventus campione lo scorso anno grazie alla vittoria sull’ Atalanta: il record di titoli vinti appartiene proprio ai bianconeri, a quota quindici trofei (di cui quattro consecutivi dal 2015 al 2018, a sua volta record) seguita da Inter e Roma a nove e dalla Lazio a sette. Sei vittorie, invece, per Fiorentina e Napoli.

Proprio il Vado, nel 1922, e il Napoli nel 1961-1962, sono le due sole società ad aver conquistato il trofeo pur non partecipando al campionato di Serie A.

Nemmeno in questa stagione potrà esserci il`duble`Coppa/Scudetto, visto che il Napoli, leader della classifica è stato eliminato gli ottavi dalla Lazio, mentre l`Inter, secondo è uscito con il Milan in semifinale.

Il calciatore con più presenze nella competizione Roberto Mancini con 120 partite giocate, seguito da Giuseppe Bergomi a 119 (tutte con L’Inter) e Pietro Vierchowod a 116. Staccatissimo il giocatore con più presenze ancora in attività, Lorenzo De Silvestri, che contro il Milan potrà migliorare il suo score di 42 presenze. Il recordman di presenze rossonero è Franco Baresi con 97 partite giocate, mentre nel Bologna Tazio Roversi ha collezionato 79 gettoni 1963 e il 1979. Tra gli allenatori guida Trapattoni (157), seguito da Liedholm (145) e Mazzone (142).

E` ancora Roberto Mancini, insieme a Gigi Buffon, il recordman di vittorie da calciatore con sei trofei conquistati, mentre l`ex Ct della Nazionale Azzurra arriva a otto trofei sommando anche quelli conquistati da allenatore. A quattro titoli, oltre a Mancini, troviamo anche Sven-Göran Eriksson, mentre Massimiliano Allegri con la vittoria dello scorso anno è salito a cinque.

Per quanto riguarda i bomber di Coppa, il capocannoniere di tutti i tempi è Alessandro Altobelli con 56 reti, seguito da Roberto Boninsegna a 48 e da Giuseppe Savoldi a 47. Tra i calciatori in attività invece guida la classifica Paulo Dybala con 13 reti, seguito da Ciro Immobile a 12. Poi Federico Chiesa a 11 e Gianluca Scamacca, Gianluca Lapadula e Dusan Valhovic a 9. Il capocannoniere della manifestazione del Milan è Gianni Rivera con 28 reti, mentre quello degli emiliani è Giuseppe Savoldi a quota 27.

Gianluca Vialli è il calciatore capace di segnare il maggior numero di gol in una singola edizione, 13, con la Sampdoria nel 1988-1989.

Maurizio Mariani dirigerà infine la partita: Paolo Casarin, Pierluigi Collina e Gianluca Paparesta guidano la classifica degli arbitri con più finali, a quota quattro.