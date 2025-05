Milan, in questa stagione Allegri non si è perso una partita del Diavolo

Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina del Milan: il club rossonero ha fatto la sua scelta e nelle ultime ore si sta avvicinando sempre di più all'accordo con il tecnico livornese che in questa stagione non si è perso una partita del Diavolo, come se aspettasse una chiamata. A riferirlo questa mattina è l'edizione odierna di Repubblica.

Il quotidiano aggiunge poi che Allegri sa bene che ci sono potrebbero essere delle partenze durante questo mercato estivo: Tijjani Reijnders, per esempio, è nel mirino del Manchester City che dovrebbe presto presentare un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Anche Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbero salutare: entrambi sono in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, il Milan non può permettersi di perderli a zero tra un anno.