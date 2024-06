Milan in uscita, la situazione degli attaccanti: ipotesi rescissione per Origi

Non solo colpi in entrata, il Milan dovrà lavorare molto anche per sfoltire la rosa e trovare la miglior soluzione possibile per tutti gli esuberi. Qui la situazione dei giocatori offensivi.

ATTACCANTI

Divock Origi: la nota dolente. Stipendio pesantissimo da 4 milioni di euro l'anno, neanche l'aria della Premier League l'ha destato: il Nottingham non ci ha pensato due volte a rimandarlo in Italia al termine del prestito. Dovrà andare via a titolo definitivo, la sua avventura al Milan è finita più di un anno fa. La dirigenza considera anche la rescissione del contratto come estrema ratio.

Lorenzo Colombo: a Monza non è riuscito a proseguire nella striscia positiva iniziata a Lecce, un piccolo passo indietro nel suo processo di crescita. È in uscita, da capire come: se in prestito, se a titolo definitivo o come contropartita in qualche potenziale affare.

Marco Nasti: chiusura in crescendo a Bari, il classe 2003 piace all'Empoli. Andrà via, il club è al lavoro per trovare la formula migliore.