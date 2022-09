Milan-Inter, qualche scintilla tra Theo e Calhanoglu: l'episodio prima del fischio d'inizio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del fischio d'inizio di Milan-Inter l'atmosfera del derby era già caldissima, ma non solo per il tifo incessante di un San Siro ricoperto di rossonero.

Durante il consueto saluto fra le due squadre, con i giocatori del Milan messi in fila come di consueto per dare il cinque ai giocatori nerazzurri, l'ex rossonero Calhanoglu, che evidentemente non si è lasciato bene con l'ambiente, si è rifiutato di stringere la mano di Theo. Il terzino francese ha risposto dando un leggero buffetto dietro la testa del turco, che ha reagito ancora strattonando la tuta del numero 19. L'episodio, durato pochi secondi, si è concluso con Theo che ha detto qualcosa al giocatore dell'Inter che si allontava in fretta.