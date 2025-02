Milan, Joao Felix e Gimenez le chiavi per l'assalto alla zona Champions

L'eliminazione dalla Champions League fa ancora tanto male, a Milanello in tanti speravano di poter proseguire il cammino in Europa, soprattutto contro una squadra alla portata come il Feyenoord. Il doppio confronto con gli olandesi è stato fallito, ora l'unica via che resta ai rossoneri per salvare la stagione è conquistare il quarto posto in campionato. Il Diavolo, molto probabilmente, non potrà contare nemmeno sul quinto piazzamento a causa del ranking uefa, con le squadre spagnole che hanno superato le italiane grazie ad un percorso migliore in Europa.

Il Milan di Conceição però in serie A ha conquistato 14 punti nelle recenti 7 partite, con una media di due punti a partita sembra avere una marcia in più per conquistare un posto in Europa per la prossima stagione, nonostante la caduta in Champions. Almeno in serie A il lavoro di Conceição sta portando qualche risultato in più, infatti i rossoneri sono reduci da due vittorie di fila contro Empoli e Verona e ora vanno a caccia della terza a Torino. La fiducia per un piazzamento nei primi quattro posti c'èm nonostante la cauda in Europa. In campionato i rossoneri sono settimi e in leggera risalita, grazie alle 2 vittorie ottenute contro Empoli e Verona.

In più, la recente vittoria per 3-1 contro la Roma ha evidenziato la crescita della squadra sotto la guida di Conceição. In questa partita, l’ex Tammy Abraham, in prestito dalla Roma, ha realizzato una doppietta, mentre la new entry Joao Félix ha segnato al suo debutto, suggellando l’accesso alle semifinali in Coppa Italia da parte dei rossoneri.

Nuovi volti, l’impatto è stato immediato

L'impatto dei nuovi acquisti è stato immediato: Joao Félix, arrivato in prestito dal Chelsea senza diritto di riscatto ma con una sorta di prelazione per il futuro, ha dimostrato fin da subito le sue qualità, segnando al debutto e mostrando una perfetta integrazione nel sistema offensivo di Conceição. La sua versatilità e visione di gioco aggiungono una dimensione in più all'attacco rossonero.

Santiago Giménez, prelevato dal Feyenoord, ha anch'egli lasciato il segno, andando a segno nella vittoria esterna per 2-0 contro l'Empoli su assist di Pulisic. La sua presenza in area di rigore e la capacità di finalizzare le azioni offensive (7 gol in 11 presenze stagionali in Eredivisie e 5 gol in 5 gare di Champions League) offrono al Milan una soluzione efficace nel reparto avanzato.

Il futuro di Conceição dipende dalla zona Champions

L'eliminazione dalla Champions League potrebbe influenzare il destino di Sergio Conceição sulla panchina del Milan, soprattutto alla luce della posizione attuale in classifica della squadra rossonera, attualmente settima. L'obiettivo minimo della proprietà, il quarto posto, è distante cinque punti, riducendosi a due in caso di vittoria nel recupero contro il Bologna. La trasferta di domani contro il Torino potrebbe rimescolare ulteriormente le carte. Dopo l'uscita dalla massima competizione europea, il club avrebbe iniziato a valutare il lavoro del tecnico portoghese, che rischia l'esonero a fine stagione. Tuttavia, la possibilità di mantenere l'incarico rimane aperta: una risalita in classifica fino al quarto posto garantirebbe al Milan la qualificazione alla prossima Champions League, elemento cruciale per il futuro del tecnico.

Un'eliminazione pesante per il Milan

Il match di martedì sera a San Siro ha preso una piega inaspettata sin dai primi istanti, con il gol di Santiago Gimenez dopo appena 37 secondi, che ha riportato il punteggio complessivo in parità e alimentato le speranze rossonere di ribaltare il risultato. Tuttavia, l'espulsione di Theo Hernandez al 51° minuto ha cambiato nuovamente il corso della partita, costringendo il Milan a difendersi e subendo il gol che ha permesso al Feyenoord di qualificarsi agli ottavi di finale. Oltre all'impatto sportivo, l'eliminazione ha avuto conseguenze economiche significative: il club ha perso gli 11 milioni di euro garantiti dalla UEFA per l’accesso agli ottavi, oltre agli introiti di un'eventuale gara casalinga contro Inter o Arsenal. Nonostante un incasso complessivo di circa 61 milioni dalla UEFA, più 25 milioni dal botteghino, il rammarico resta: con il passaggio del turno, il Milan avrebbe potuto coprire gran parte dell'investimento fatto per Santiago Gimenez a gennaio.