Milan-Juve, le probabili scelte di Pioli e Allegri per il big match delle 18

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 si scende in campo per la nona giornata di campionato, un altro big match per il Milan (che ha fatto incetta di supersfide in questo avvio di campionato) che ospita la Juventus dell'ex Allegri. Pioli ritrova Theo Hernandez e ha in mente un paio di ballottaggi come Gabbia-Dest e Cdk-Diaz. Per Allegri l'assenza più pesante è quella dello squalificato Di Maria. Le probabili scelte dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic