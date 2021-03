Milan, Kessie esulta per l'obiettivo raggiunto con la Costa D'Avorio: "Grandi ragazzi"

Franck Kessie, pilastro del centrocampo del Milan, ha pubblicato un post du Instagram dove esulta per l’obiettivo che ha raggiunto con la sua Nazionale, la Costa D’Avorio. Kessie ha scritto: “Ottenuta la qualificazione per le finali della CAN2022! Grandi ragazzi!”. Ieri la Costa D’Avorio ha vinto 0-3 in Niger, con il rossonero protagonista per tutti i 90 minuti, ottenendo così il primo posto nel girone K davanti all’Etiopia, al Madagascar e al Niger stesso. Ecco il post.