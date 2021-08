Milan, Kessie ha messo in standby due offerte grosse dalla Premier

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Kessie. Il centrocampista ivoriano chiede 6.5 milioni netti all’anno, mentre il Milan ha fatto una proposta con stipendio a salire per ogni annata, partendo da una base di 5 milioni. Insomma, c’è ancora distanza: è probabile che venga chiesto un ulteriore sforzo per evitare de perdere il giocatore a costo zero. Nel frattempo, stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, Kessie ha messo in standby due offerte grosse dalla Premier League.