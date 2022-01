Milan, Krunic-Bakayoko coppia inedita: non hanno mai giocato insieme in mediana dal 1’

Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori per il match di stasera contro lo Spezia. In particolare, ci saranno assenze pesanti in mezzo al campo dove mancheranno Kessie e Bennacer che sono impegnati in Coppa d'Africa e lo squalificato Tonali. Il tecnico rossonero dovrà quindi schierare titolare l'inedita coppia composta da Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, i quali non hanno mai giocato insieme in mediana dal 1’. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina.