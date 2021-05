Milan, l'Atalanta nel suo stadio non è imbattile: i numeri stagionali in Serie A

Dopo il pareggio di ieri, il Milan di Stefano Pioli andrà a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League all’ultima giornata di campionato, a Bergamo contro l’Atalanta. L’impegno non è dei più semplici, ma i nerazzurri hanno comunque dimostrato che fra le mura amiche non sono imbattibili. Il bilancio in Serie A in questa stagione dell’Atalanta con partite giocate in casa parla di: 39 punti conquistati, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L’Atalanta è sesta per rendimento interno, mente il Milan settimo.