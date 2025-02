Milan, l'attacco dei rossoneri il migliore del campionato? La statistica premia il Diavolo

Torino-Milan, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Torino alle ore 18:00. Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Milan in campionato (4V, 6N); l’unico successo dei rossoneri in trasferta in questa striscia risale al 12 maggio 2021: 7-0, una delle tre sconfitte più larghe subite dai granata in Serie A (tutte per 0-7), dopo quelle contro l’Atalanta nel gennaio 2020 e sempre contro i rossoneri nel febbraio 1950.

Attacco di qualità

Dal primo match di Sérgio Conceição alla guida del Milan in campionato (l’11 gennaio contro il Cagliari), nessuna squadra ha guadagnato più punti dei rossoneri in Serie A: 14 (4V, 2N, 1P), al pari di Roma, Juventus ed Inter. Da una parte, il Milan è la squadra con più attacchi verticali (61) in questo campionato; dall’altra solo Monza e Venezia (entrambe 20) ne contano meno del Torino (26).