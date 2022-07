Milan, l'ex UBI Victor Massiah potrebbe entrare nel Cda rossonero

Fonte: Calcio&Finanza

MilanNews.it

Come riportato da Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), Victor Massiah potrebbe entrare a far parte del CDA del Milan. Secondo rumors che circolano in ambienti finanziari, l’ex direttore generale di UBI Banca, ruolo ricoperto dal 2015 fino al 2020 quando ha rassegnato le proprie dimissioni, potrebbe provare l’esperienza sportiva con il Club rossonero.