Milan, l'incoraggiamento di Biglia: "Credete in voi stessi, siate forti"

"Ciao ragazzi, volevo salutarvi prima della partita. Vi sosterrò da lontano ma con il cuore sarò vicino a voi. Credete fortemente in voi stessi, in quello che fate ogni giorno. Credete di essere forti. Dai, forza ragazzi, un abbraccio grande". È questo il messaggio di Lucas Biglia ai compagni di squadra, che tra meno di due ore scenderanno in campo a Gedda per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Lucas Biglia has a special message for his teammates "Believe in yourselves, you're strong!" ❤