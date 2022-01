Milan, l'infortunio di Tomori pesa: sarà assente nelle sfide contro Juventus e Inter

Dopo l’infortunio al menisco subito ieri contro il Genoa, Fikayo Tomori sarà costrutto ad osservare un periodo di stop medio-lungo. Un problema per Stefano Pioli dato che la stagione sta entrando nella fase cruciale. Il difensore inglese salterà sicuramente la partita contro la Juventus del 23 gennaio, e molto probabilmente anche quella contro l’Inter del 6 febbraio. In favore dei rossoneri potrebbe esserci la sosta del campionato prevista per l’ultima settimana di gennaio. I tempi di recupero comunque sono ancora incerti, molto dipenderà dall’esito dell’operazione a cui il giocatore si sottoporrà.