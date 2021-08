Milan, l'obiettivo è avere Florenzi già per la gara con la Samp

Se tutto andrà per il verso giusto, l’obiettivo del Milan è quello di avere Florenzi a disposizione per la partita di lunedì contro la Sampdoria. Come riporta Tuttosport, è evidente che gli allenamenti con i nuovi compagni sarebbero pochi, ma il 30enne esterno ha lavorato ogni giorno a Trigoria con la Roma ed è segnalato in buonissima condizione fisica.