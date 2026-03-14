Milan, l'ultima sconfitta in campionato in casa della Lazio risale a tre anni fa

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A dieci giornate dalla fine di questo campionato, dopo aver vinto il derby contro l'Inter, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica sera all'Olimpico contro la Lazio. Una serata bollente arricchita anche dalla presenza, insolita, dei tifosi biancocelesti che in questo ultimo periodo, per protesta verso il presidente Lotito avevano disertato l'Olimpico per le gare casalinghe della Lazio.

DATI E CURIOSITA' PRE PARTITA

Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro la Lazio (6V, 1N), trovando la sconfitta nel parziale il 24 gennaio 2023 (0-4) e il 2 marzo 2025 (1-2). Inoltre, la Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a testa e quattro pareggi. L'incontro più recente tra le due squadre allo Stadio Olimpico è terminato 2-2, il 31 agosto 2024 (gol di Valentín Castellanos e Boulaye Dia da un lato, Strahinja Pavlovic e Rafael Leão dall'altro).

L'EDITORIALE DI FRANCO ORDINE

Sarà un caso ma nelle due partite perse dal Milan in questa stagione (con la Cremonese all’esordio del torneo e con il Parma di recente) era assente Rabiot. La prima volta perché si trovava ancora a Marsiglia e la seconda volta per squalifica determinata dal doppio giallo con rosso a Pisa (arbitro Fabbri) che gli è costato la squalifica col Parma e la conferma della diffida in forza della quale, dopo il giallo subito nel derby, è scattata una seconda squalifica.

Se dovesse ripetersi la terza sconfitta per il Milan allora i famosi tre indizi varrebbero come prova regina: Rabiot è importante quale elemento equilibratore per il Milan quanto Maignan e Modric, i tre insostituibili della compagnia. A questo punto, non avendo a disposizione Loftus Cheek fuori per via di quel colpo ricevuto dal portiere del Parma che gli ha cambiato i connotati del viso, non so quale soluzione sarà adottata. Quella del doppio play (Jashari) vista col Parma non mi ha molto convinto ma non ho la pretesa di ergermi a tecnico della materia. Dico solo che per via di questa assenza si complica il viaggio all’Olimpico dove si è registrata una bella novità. La curva laziale ha deciso di sospendere lo sciopero del tifo e di presentarsi all’Olimpico per sostenere la Lazio contro il Milan ricevendo a stretto giro di commento l’approvazione del presidente del Senato Ignazio La Russa. Non c’è nessun giallo da svelare: è la conseguenza del noto gemellaggio tra le tifoserie che indussero in passato quella laziale a reclamare con uno striscione famoso (“scansamose”) la solidarietà con i neroazzurri. Si consolino quelli destinati a rimanere a casa perché DAZN ha deciso di offrire gratis la partita! (CONTINUA A LEGGERE)