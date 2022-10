Milan, l'ultimo giocatore ad aver segnato al Chelsea è Oliver Bierhoff

MilanNews.it

Nella serata di oggi il Milan tornerà a giocare in Champions League. La formazione rossonera il Chelsea a San Siro nell'incontro valido per la quarta giornata del girone E. Il penultimo precedente assoluto, prima della sfida di settimana scorsa, risale all'ottobre del 1999, quando Milan e Chelsea pareggiarono per 1-1 a San Siro sempre nella fase a gironi. In quel caso ad andare a segno per i rossoneri fu Olivier Bierhoff, ultimo giocatore del Milan a segnare un gol agli inglesi in una partita ufficiale.