Milan, l'ultimo rossonero ad aver segnato ad una squadra croata è Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone è l'ultimo giocatore rossonero ad aver segnato ad una squadra croata in un match ufficiale. L'ex attaccante del Milan fu decisivo il 28 settembre 2017 in Milan-Rijeka, gara valida per la seconda giornata di Europa League terminata sul punteggio finale di 3-2. In quel caso, il classe 1998, riuscì a consegnare i tre punti al Milan al novantaquattresimo minuto.