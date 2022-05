Milan, la festa dello Scudetto continua in Cina: le immagini dei droni a Shenzhen

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai è passata più di una settimana dalla conquista del diciannovesimo Scudetto del Milan: sono passati otto giorni infatti dal netto 0-3 con cui i rossoneri hanno sconfitto il Sassuolo e ha messo le mani sul titolo italiano dopo 11 anni. La festa è andata avanti per ore e ancora oggi, in tutto il mondo, si continua a celebrare la formazione dei Pioli. A Shenzhen, in Cina, è andato in scena uno spettacolare show di droni che hanno formato immagini e scritte. Da Ibra a San Siro, fino a "Pioli is on fire" e "Grazie Paolo". Guarda le immagini sul nostro profilo Instagram.