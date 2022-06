Milan, la parata di Maignan su Cabral è la migliore del mese di maggio

Tra le 'cover del mese' di maggio non poteva che vincere uno degli interventi più decisivi e significativi dell'intera stagione. La parata di Maignan su Arthur Cabral in Milan-Fiorentina, infatti, è stata eletta come parata del mese.

Cover of the month for May powered by wefox

Mike's eagle-flight to deny Cabral wins it: what a save!



Il volo di @mmseize contro la Fiorentina è il miglior salvataggio del mese: che parata! #SempreMilan pic.twitter.com/Ycn7ozctWF