Milan, la prima di campionato è spesso un incubo

E' sempre brutto partire con una sconfitta. Per il Milan, tuttavia, sta diventando un'abitudine. Negli ultimi otto campionati i rossoneri hanno perso al debutto in cinque occasioni, l'ultima nella trasferta di Udine di ieri pomeriggio. Anche lo scorso anno il Diavolo ha aperto con uno stop, anche se di tutt'altro sapore e prestazione, venendo sconfitto a Napoli dopo essere andato in vantaggio 2-0 e mostrando un ottimo calcio.