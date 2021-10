Milan, la prima volta di Messias. Ibra sorprende tutti a Milanello

Domani sera sarà una battaglia a Bergamo tra Atalanta e Milan, due formazioni che lottano per i vertici della classifica e che sono accompagnate da una grossa rivalità cittadina. Ma ieri oltre all’allenamento e alla solita concentrazione in campo, nel quartier generale milanista c’è stato spazio anche per un momento di festa. Zlatan Ibrahimovic ha sorpreso tutti e ha anticipato di qualche giorno il suo 40esimo compleanno. Il motivo? Ha voluto coinvolgere tutto Milanello, persino magazzinieri, giardinieri, la segreteria e tutti gli operai che quotidianamente lavorano al centro di Carnago. Un gesto che ha colpito l’ambiente e i compagni di squadra. Domenica infatti, giorno del suo 40esimo compleanno, Ibra non avrebbe potuto festeggiarlo a Milanello perché la squadra sarà in partenza per Bergamo.

Sempre nel pomeriggio di ieri per la prima volta dopo un mese si è visto in campo, con il resto del gruppo, Junior Messias. Per il brasiliano è stato il primo allenamento con la squadra da quando è sbarcato a Milano nell’ultimo giorno di mercato, e spera di rientrare nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Per il match di domani sera Tonali si gioca una maglia con Bennacer, mentre Kessie dovrebbe essere titolare. In attacco Rebic avanti su Giroud.