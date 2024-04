Milan, la probabile formazione anti Roma: Thiaw più di Kjaer. Bennacer in mezzo al campo

Per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma oggi alle 21 a San Siro contro la Roma di Daniele De Rossi, Stefano Pioli schiererà, ovviamente, la migliore formazione possibile, dovendo, però, fare a meno dello squalificato Tomori e degli infortunati Kalulu e Pobega, con Thiaw che pienamente recuperato dopo due giorni consecutivi di allenamento con la squadra. Il tedesco aveva sofferto di fascite plantare negli ultimi giorni.

Confermatissimo il 4-2-3-1, stavolta con il centrocampista offensivo al centro della trequarti. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Gabbia al centro della difesa in attesa che si risolva il ballottaggio tra Thiaw e Kjaer. Pioli ha recuperato il giocatore tedesco, in gruppo anche nell'allenamento odierno dopo essere tornato ieri a lavorare con la squadra: attualmente il tedesco è avanti nel ballottaggio con Kjaer. A centrocampo Reijnders e Bennacer sono in vantaggio sia su Musah che su Adli, davanti praticamente scontato il consueto poker formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud