Milan, La Repubblica: "Vincoli e crescita, Gazidis indica la via di mezzo"

Un “sentiero ragionevole” lungo il quale possano camminare insieme sostenibilità finanziaria e libertà di investimento. È questa - riporta il quotidiano La Repubblica - la via di uscita dal braccio di ferro tra Milan e Uefa suggerita da Ivan Gazidis. "Lo scopo iniziale del Fair Play Finanziario - ha dichiarato ieri il manager sudafricano - non era punire i club, ma aiutarli a rientrare nei parametri". Una frase che rispecchia la posizione di Elliott, che vuole spostare più in là il termine per raggiungere il break-even finanziario, fissato a giugno 2021.