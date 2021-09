Milan, la revisione al VAR per l'episodio Kalulu-Lemar è durata 2 minuti e 47 secondi

L’episodio di ieri del calcio di rigore che ha condannato il Milan alla sconfitta contro l’Atletico Madrid, come riportato da Graziano Cesari nella trasmissione Pressing Champions League, è stato rivisto al VAR per 2 minuti e 47 secondi. In tutto questo tempo, Abdulkadir Bitigen – designato al VAR per match di eri – e i suoi collaboratori non hanno ravvisato l’antecedente tocco di mano di Thomas Lemar, punendo solo quello di Pierre Kalulu. Dunque, non sono riusciti a correggere il fischio sbagliato dell’arbitro di campo, Cüneyt Çakir.