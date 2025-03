Milan, la sosta sarà utile per recuperare al meglio Fofana e Loftus-Cheek

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo alcuni giorni di riposo concessi da Sergio Conceiçao. All'appello mancava ovviamente i 15 giocatori rossoneri convocati dalle rispettive nazionali. Per due settimane di sosta saranno importanti per il tecnico portoghese per migliorare la condizione fisica di alcuni elementi della sua rosa, come per esempio Youssouf Fofana, apparso un po' appannato nelle ultime partite, e Ruben Loftus-Cheek, tornato in campo contro il Como dopo un lungo stop per infortunio.

Milan, ecco chi è a disposizione di Conceiçao durante questa sosta

Considerando l'unico infortunato attuale, Emerson Royal, questi sono gli effettivi della prima squadra a disposizione dell'allenatore portoghese in questi giorni:

PORTIERI: Sportiello

DIFENSORI: Florenzi, Gabbia, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Tomori

CENTROCAMPISTI: Bondo, Fofana, Loftus-Cheek

ATTACCANTI: Abraham, Sottil