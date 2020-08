Milan, la stagione di Simon Kjaer: i numeri del danese con la maglia rossonera

Tra i protagonisti della seconda parte di stagione rossonera, senza dubbio, figura il nome di Simon Kjaer. Il difensore danese è stato un innesto importante per la retroguardia rossonera e a confermarlo arrivano i dati. In 31 partite disputate, il danese ha racimolato 22 vittorie, 8 pareggi e una sconfitta con una media di 2.4 punti a partita e mantenendo, insieme al resto della retroguardia, la porta inviolata per ben 13 volte.