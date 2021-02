Milan, la statistica nei derby: una sola vittoria negli ultimi 10 confronti in Serie A

Con la sconfitta di ieri contro l’Inter, il Milan vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica, occupata proprio dai nerazzurri, a 4 punti. Oltre a questo però, i rossoneri vedono peggiorare uno score, già molto negativo, negli ultimi 10 derby giocati in Serie A. Infatti, negli ultimi 5 campionati, la statistica parla di una vittoria del Milan, 3 pareggi e 6 vittorie dell’Inter. Nonostante ciò il Milan è secondo in classifica, ed è ampiamente in corsa per l’obiettivo stagionale prefissato, cioè il ritorno in Champions League.