Milan, la top 11 dei calciatori più presenti: è una formazione galattica

Su Twitter, il profilo Milandata ha pubblicato la top 11 dei calciatori rossoneri con più presenze con la maglia del Diavolo. In questp 11 galattico, in particolare, figurano leggende rossonere che hanno fatto la storia del club. La porta è difesa da Abbiati. Davanti a lui difesa a quattro composta da Maldini, Costacurta, Baresi e Tassotti. Centrocampo a tre con Gattuso, Ambrosini e Seedorf. Dietro le due punte, Shevchenko e Nordahl, presente il golden boy Gianni Rivera.

✅ #ACMilan XI with the most appearances...

🤔 Would it beat any team in world football?

— MilanData (@acmilandata) June 24, 2020